Controlli antidroga in Oltrarno un arresto
Nella notte di mercoledì, i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze hanno effettuato controlli antidroga nell’Oltrarno, arrestando un uomo di 35 anni di origini tunisine con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra in un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio nella zona.
