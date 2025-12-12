Controlli ai cavalcavia autostrada chiusa nel tratto tra Valle del Rubicone e Rimini nord | ecco quando

La notte tra lunedì 15 e martedì 16 dicembre, sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto tra Valle del Rubicone e Rimini Nord in entrambe le direzioni per ispezioni e manutenzione dei cavalcavia. La chiusura, dalle 21 alle 5, è finalizzata a garantire la sicurezza delle strutture e il regolare svolgimento dei lavori di controllo.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21 di lunedì 15 alle 5 di martedì 16 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Valle del Rubicone e Rimini nord, verso Ancona. L'area di servizio "Rubicone ovest", situata nel suddetto tratto, sarà. Riminitoday.it Manutenzione dei cavalcavia e delle barriere di sicurezza, doppia chiusura in autostrada - Padova per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia dalle 21 di martedì 2 alle 5 di mercoledì 3 dicembre sarà chiuso il tratto compreso tra Monselice e Boara ve ... padovaoggi.it Tenta il volo dal cavalcavia. Salvato dai carabinieri. Chiusa l’autostrada A11 - È stato un passante a chiamare i soccorsi, dopo aver notato quell’uomo che si sporgeva troppo dal parapetto del cavalcavia. lanazione.it Fuori dall'inchiesta l'amministratore della società proprietaria del mezzo. Per la Procura mancati controlli sul cavalcavia e barriere deteriorate. - facebook.com facebook

A24, riposizionato il cavalcavia tra Colledara e Basciano. Continuano i controlli

Video A24, riposizionato il cavalcavia tra Colledara e Basciano. Continuano i controlli Video A24, riposizionato il cavalcavia tra Colledara e Basciano. Continuano i controlli