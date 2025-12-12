contro il chieti una sfida non facile

La Vigor si prepara ad affrontare una sfida impegnativa contro il Chieti, cercando di superare le difficoltà e le assenze. Con l'obiettivo di concludere l'anno in positivo, la squadra punta a rafforzare la propria posizione in classifica e a rinsaldare il morale in vista delle prossime sfide.

La Vigor deve dimostrare di essere più forte di ogni defezione e della cattiva sorte. Sarebbe importantissimo chiudere in bellezza il 2025, sia per la classifica sia per il morale. Il calendario non è proibitivo, eppure ci sono tantissime insidie dietro l’angolo. A Senigallia ne sono tutti consapevoli, a partire da mister Aldo Clementi che, pur avendo a disposizione una coperta piuttosto corta, sa sempre come stupire. La vittoria contro il Castelfidardo ha caricato di entusiasmo il gruppo, ha rasserenato la tifoseria e ha lasciato emozioni indissolubili a chi ha vestito tanti anni la casacca fidardense prima di approdare all’ombra della Rotonda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it