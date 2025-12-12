contributi per il contrasto alla brucellosi ecco gli elenchi provvisori dei beneficiari

Sono circa 1600 le domande ammesse provenienti dalle aziende zootecniche siciliane per i contributi regionali contro la brucellosi. Questo finanziamento mira a sostenere le imprese nella lotta alla malattia e nella ripopolazione degli allevamenti, rappresentando un passo importante per il settore zootecnico dell’isola. Di seguito, gli elenchi provvisori dei beneficiari.

