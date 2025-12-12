Contributi per i libri di testo la Regione aumenta l’investimento di oltre il 60% | le risorse salgono a quasi 3 milioni di euro

Per l’anno scolastico 2025-2026, la Regione Emilia-Romagna aumenta di oltre il 60% le risorse destinate ai contributi per i libri di testo, portandole a quasi 3 milioni di euro. La misura interesserà tutti gli studenti idonei, garantendo supporto economico per l’acquisto dei materiali scolastici e favorendo l’accesso all’istruzione.

Anche per l’anno scolastico 2025-2026 tutti gli studenti e le studentesse dell’Emilia-Romagna che ne hanno diritto potranno beneficiare dei contributi per l’acquisto dei libri di testo. Si tratta di 51.150 idonei che frequentano le scuole di primo e secondo grado con un Isee entro i 15.748,78. A. 🔗 Leggi su Forlitoday.it