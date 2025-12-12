Contrasto alla povertà educativa | presentato il progetto Caos

È stato presentato il progetto C.a.o.s, un’iniziativa volta a contrastare la povertà educativa attraverso una rete di partenariato. Il progetto mira a ridurre il learning loss e a offrire supporto a minori e famiglie, utilizzando approcci innovativi come arte, sport, matematica creativa e sostegno psicologico. Un intervento integrato per favorire il recupero e lo sviluppo dei giovani.

Una rete di partenariato solida per contrastare il learning loss e supportare minori e famiglie attraverso arte, sport, matematica creativa e sostegno psicologico. E' l'obiettivo del Progetto finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU- PNRR M5C3 - Investimento 1.3 - Interventi.