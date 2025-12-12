Continuità assistenziale in crisi | la prefetta Vaccaro convoca un vertice per salvare il servizio nei Comuni dell’entroterra

Si è tenuto un vertice presso Palazzo del Governo, presieduto dalla prefetta Clara Vaccaro, per affrontare le criticità del servizio di continuità assistenziale nei comuni dell’entroterra, come Delianuova e Feroleto della Chiesa. L’incontro ha riunito le autorità locali per individuare soluzioni volte a garantire la continuità e l’efficienza di questo servizio fondamentale per le comunità.

A Palazzo del Governo e sotto la presidenza della prefetta Clara Vaccaro si è svolta una riunione dedicata all'analisi delle principali criticità che interessano il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) in diversi comuni della provincia: Delianuova, Feroleto della Chiesa.