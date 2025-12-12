Continue richieste di soldi all’imprenditore dopo l’interruzione del rapporto di lavoro | arrestato per estorsione

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Pisa per aver estorto circa 50.000 euro a un imprenditore locale nel corso di un anno, continuando a chiedere denaro anche dopo la fine del rapporto di lavoro. L’arresto è stato effettuato dalla squadra mobile della questura di Pisa, che ha agito in flagranza di reato.

PISA – La squadra mobile della questura di Pisa, negli scorsi giorni, ha arrestato in flagranza di reato, un 34enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, perché accusato di aver estorto ad un piccolo imprenditore della zona circa 50mila euro in un anno. Le indagini sono state fulminee e sono partite l’imprenditore, disperato, si e? recato negli uffici di polizia narrando la sua grave situazione e la continua condizione di timore per l’incolumita? propria e quella dei suoi familiari. In particolare, ha raccontato di essere stato aiutato nella propria attivita? dall’indagato per poche settimane per poi interrompere il rapporto lavorativo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

