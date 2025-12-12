Continua a calare Sondaggio Porta a Porta chi sale e chi arretra

Un nuovo sondaggio di Porta a Porta evidenzia uno scenario politico in evoluzione, con alcuni protagonisti in crescita e altri in calo. La situazione si configura come un equilibrio instabile, caratterizzato da tensioni sotterranee che influenzano le dinamiche delle forze politiche italiane e il quadro generale del panorama nazionale.

Il quadro politico italiano continua a muoversi dentro una fase complessa, segnata da un equilibrio solo apparente tra stabilità e tensioni latenti. Da un lato c'è un Paese che guarda con attenzione alla tenuta delle istituzioni, alla capacità di governo e alla gestione di dossier delicati come l'economia, la politica estera e la giustizia. Dall'altro, resta evidente una distanza profonda tra cittadini e partiti, certificata da un livello di astensione e indecisione che non accenna a ridursi e che racconta una fiducia ancora fragile nel sistema politico nel suo insieme.

Sondaggi politici, Fdi si conferma primo partito mentre la fiducia in Meloni continua a calare - L'ultimo sondaggio Piepoli restituisce un quadro politico stabile nei rapporti di forza tra i partiti, ma con dinamiche significative sul fronte della leadership. fanpage.it

Referendum giustizia, sondaggio Porta a porta: vittoria sì con 56% - Il sì otterrebbe la vittoria nel referendum sulla riforma della giustizia, con il via libera quindi alla separazione delle carriere dei magistrati. adnkronos.com

