Conte se il Napoli era stanco c'era bisogna di fare il pressing alto contro il Benfica? Repubblica

Lazio Napoli, la sfida europea tra le due squadre ha evidenziato le difficoltà del Napoli, stanco e privo di alcune assenze. Le analisi di Conte e le strategie adottate contro il Benfica sollevano dubbi sulla prudenza e le scelte tattiche, sottolineando l'importanza di valutare attentamente le variabili che hanno inciso sul risultato.

Conte, a Lisbona un po’ di prudenza in più, vista la situazione, non avrebbe forse guastato (Repubblica) La stanchezza sì, le assenze pure ma la sconfitta a Lisbona contro il Benfica di Mourinho pesa e bisogna analizzarla. Repubblica Napoli, con Marco Azzi, evidenzia anche l’atteggiamento fin troppo spregiudicato del Napoli nonostante appunto fosse in emergenza. Una situazione che ricorda quella di Milano quando Conte col Napoli in emergenza (giocò Marianucci titolare) ebbe un atteggiamento fin troppo spregiudicato contro il Milan di Allegri che infatti lo punì immediatamente con due gol e poi difese il risultato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte, se il Napoli era stanco c’era bisogna di fare il pressing alto contro il Benfica? (Repubblica)

Conte e l’emergenza azzurra: “Non abbiamo altre soluzioni se non cercare di recuperare bene i giocatori” - Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa nel post gara col Benfica, persa per 2- Scrive ilnapolionline.com

La peggiore mezz’ora del Napoli di Conte in un anno e mezzo (Corbo) - Non pè questione di modulo, il Napoli era stanco e non ha saputo nasconderlo ... Segnala ilnapolista.it

CONTE in conferenza dopo PSV-NAPOLI 6-2: I napoletani non devono essere presi per il culo!

