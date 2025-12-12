Conte non parlerà prima di Udinese-Napoli
L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, non terrà la consueta conferenza stampa prima della sfida contro l'Udinese. La società ha comunicato che, per questa partita, il tecnico non sarà disponibile ai media in vista dell'incontro di domenica.
Niente conferenza prepartita per l’allenatore partenopeo. La Ssc Napoli comunica che il tecnico Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa prima della partita di domenica contro . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net
Conferenza Conte: l'allenatore non parlerà prima di Udinese-Napoli - Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa prima della partita di domenica contro l'Udinese. tuttonapoli.net
Verso una maglia da titolare per l’Udinese: Antonio Conte vuole dargli una chance - Nella partita contro l'Udinese Antonio Conte sembra intenzionato a dare una possibilità ad Antonio Vergara, che potrebbe dunque ritrovarsi a fare la sua ... dailynews24.itLes Revenants Italia. . È uscito il trailer francese! ???? ??Dall' 11/12 su france.tv! ? #lecomtedemontecristo #billeaugust #SamClaflin #JeremyIrons #AnaGirardot #TheCountOfMonteCristo #ilcontedimontecristo - facebook.com facebook