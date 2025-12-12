Conte e Boccia lascino la commissione Covid l' affondo Fdi da Atreju

L'Fdi attacca duramente Conte e Boccia, chiedendo le loro dimissioni dalla commissione Covid. Secondo il partito, la loro presenza rappresenta un insulto ai cittadini italiani, soprattutto a chi ha perso familiari durante la pandemia o ha subito effetti collaterali dai vaccini. La polemica si accende nel contesto delle tensioni politiche legate alla gestione della crisi sanitaria.

«La presenza in commissione d’inchiesta Covid di chi ha gestito la pandemia è l’ennesimo schiaffo in faccia a tutti i cittadini italiani, in particolare a tutti coloro che hanno perso un loro caro durante la pandemia o coloro che soffrono per gli effetti avversi da vaccino. Dimettevi e fatevi audire, smettete di scappare dalle vostre responsabilità». L’affondo della capogruppo Fdi in commissione Covid Alice Buonguerrieri arriva dal palco della festa di Atreju a Roma dopo il malessere dentro il centrodestra registrato ieri dal Giornale, ma è tutto il gruppo di Fdi a chiedere che Francesco Boccia e Giuseppe Conte si dimettano dalla commissione. Ilgiornale.it

