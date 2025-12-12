Consorzio mafioso lombardo c’è un secondo pentito | è Francesco Bellusci affiliato alla ‘ndrangheta

La Procura di Milano amplia le indagini sul presunto sistema mafioso lombardo, con un secondo collaboratore che svela dettagli sui vertici del Consorzio mafioso. Francesco Bellusci, affiliato alla ‘ndrangheta, si aggiunge al quadro investigativo già ricco di elementi, rafforzando la portata e la complessità dell’inchiesta condotta dai pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane con i carabinieri.

Tanto è robusta l’inchiesta della Procura di Milano sul nuovo sistema mafioso lombardo, tanto circostanziato il lavoro dei pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane assieme ai carabinieri del Nucleo investigativo che dopo il primo, poche ore fa è arrivata la notizia di una secondo collaboratore anche lui considerato organico e ai vertici del Consorzio mafioso fotografato dall’inchiesta Hydra. Se solo poche settimane fa la storia dell’indagine aveva subito una svolta con la collaborazione di William Cerbo, braccio finanziario della cosca Mazzei di Catania, ora è il turno della ‘ndrangheta di Lonate Pozzolo capeggiata da Vincenzo Rispoli, da tempo al 41 bis e recentemente raggiunto da un’ordinanza per l’omicidio di Nicola Vivaldo ucciso a Rho il 23 febbraio 2000. Ilfattoquotidiano.it

Da chi è formato il “consorzio lombardo delle mafie” e perché solo ora dopo mesi 79 indagati rischiano il carcere - In questi giorni il Tribunale del Riesame ha deciso di rinnovare la richiesta della misura cautelare presentata dalla Procura nei confronti di 79 indagati dell’inchiesta Hydra. fanpage.it

“A Milano la mafia è autoctona, come se fosse Calabria o Sicilia” - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "“A Milano la mafia è autoctona, come se fosse Calabria o Sicilia”" pubblicato il 30 Novembre 2025 a firma di Davide Milosa ... ilfattoquotidiano.it

"CONSORZIO CIVITELLA - SAN ROCCO" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Omicidio nel Milanese risolto dopo 25 anni: il pentito siciliano fa i nomi di mandanti ed esecutori Cinque arresti (fra cui un gelese). Tutti sono legati alla 'ndrangheta. Chi sparò in faccia alla vittima sarebbe uno dei boss del consorzio delle mafie Leggi l’articolo - facebook.com facebook