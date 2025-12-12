Consigli di quartiere Oltre 2.500 voti online

Ilrestodelcarlino.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entrano nel vivo le elezioni di quartiere a Cesena, con oltre 2.500 voti online già raccolti. Da mezzogiorno di mercoledì fino alle 21 di domenica, i cittadini residenti, dai 16 anni in su, potranno esprimere le proprie preferenze, contribuendo così alla scelta dei rappresentanti di quartiere.

Entrano nel vivo le procedure dedicate alle elezioni di quartiere a Cesena. Da mezzogiorno di mercoledì, alle 21 di domenica potranno infatti dire la loro tutti i cittadini residenti sul territorio comunale di Cesena che abbiano compiuto 16 anni alla data di indizione delle elezioni, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, dell’Unione Europea o extraeuropea). Saranno ammessi al voto anche i cittadini senza dimora iscritti in Via delle Stelle (Seggio 1 Centro Urbano). Potranno farlo in presenza, come sempre, oppure online, collegandosi al sito del Comune, autenticandosi tramite Spid o Carta di Identità Elettronica e selezionando il proprio spicchio di città di residenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

consigli di quartiere oltre 2500 voti online

© Ilrestodelcarlino.it - Consigli di quartiere. Oltre 2.500 voti online

consigli quartiere oltre 2500Consigli di quartiere. Oltre 2.500 voti online - Andamento positivo delle consultazioni via web: l’obiettivo è facilitare e incrementare l’affluenza alle urne combattendo così l’astensionismo. Segnala ilrestodelcarlino.it

Consigli di quartiere, al via la cooptazione: maggioranza e opposizione si ripartiscono i membri da eleggere - FANO Nell'assise civica di questa sera (o in quella che è già convocata per domani nel caso in cui non si riusca a trattare l'ultimo punto all'ordine del giorno) si concluderà la formazione dei 10 ... Segnala corriereadriatico.it

Move or Extend? The Question That Changes Everything | Adrian Bo

Video Move or Extend? The Question That Changes Everything | Adrian Bo