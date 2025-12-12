Consigli di quartiere Oltre 2.500 voti online
Entrano nel vivo le elezioni di quartiere a Cesena, con oltre 2.500 voti online già raccolti. Da mezzogiorno di mercoledì fino alle 21 di domenica, i cittadini residenti, dai 16 anni in su, potranno esprimere le proprie preferenze, contribuendo così alla scelta dei rappresentanti di quartiere.
Entrano nel vivo le procedure dedicate alle elezioni di quartiere a Cesena. Da mezzogiorno di mercoledì, alle 21 di domenica potranno infatti dire la loro tutti i cittadini residenti sul territorio comunale di Cesena che abbiano compiuto 16 anni alla data di indizione delle elezioni, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, dell’Unione Europea o extraeuropea). Saranno ammessi al voto anche i cittadini senza dimora iscritti in Via delle Stelle (Seggio 1 Centro Urbano). Potranno farlo in presenza, come sempre, oppure online, collegandosi al sito del Comune, autenticandosi tramite Spid o Carta di Identità Elettronica e selezionando il proprio spicchio di città di residenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
