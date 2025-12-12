Conor McGregor si sposa oggi a Roma in gran segreto c'è preoccupazione in Vaticano
Oggi a Roma Conor McGregor si sposa in segreto con la sua compagna di lunga data, Devlin Dee, presso la Chiesa di Santo Stefano Degli Abissini. La notizia ha suscitato attenzione e preoccupazione nel Vaticano, mentre i dettagli dell'evento rimangono riservati.
Conor McGregor sposerà oggi in Vaticano, nella Chiesa di Santo Stefano Degli Abissini, la sua compagna di lunga data Devlin Dee. Ambienti vaticani hanno espresso la loro preoccupazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Una storia così bella Il pugile irlandese "Conor McGregor" parla di sua moglie! "Siamo stati insieme per 8 anni e vivevamo in Irlanda, a 30 miglia da Dublino, in un appartamento in affitto senza lavoro. Non lavoravo perché passavo tutto il mio tempo ad alle - facebook.com Vai su Facebook
La promessa di Conor McGregor: “Verrò presto a San Benedetto” - Così Conor McGregor accoglie il Dr Giuseppe Barboni accentando l’invito di venirlo a trovare in Riviera ... Scrive rivieraoggi.it
Facchinetti denuncia: McGregor mi ha picchiato- La vita in diretta 19/10/2021
Video Facchinetti denuncia: McGregor mi ha picchiato- La vita in diretta 19/10/2021