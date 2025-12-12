Conor McGregor si sposa oggi a Roma in gran segreto c'è preoccupazione in Vaticano

Fanpage.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Roma Conor McGregor si sposa in segreto con la sua compagna di lunga data, Devlin Dee, presso la Chiesa di Santo Stefano Degli Abissini. La notizia ha suscitato attenzione e preoccupazione nel Vaticano, mentre i dettagli dell'evento rimangono riservati.

Conor McGregor sposerà oggi in Vaticano, nella Chiesa di Santo Stefano Degli Abissini, la sua compagna di lunga data Devlin Dee. Ambienti vaticani hanno espresso la loro preoccupazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

