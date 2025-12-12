Coni | 4 portabandiera a Milano-Cortina

Il 6 febbraio 2026, durante la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, quattro campioni storici rappresenteranno l’Italia come portabandiera. Arianna Fontana e Federico Pellegrino sventoleranno il vessillo per Milano, mentre Federica Brignone e Amos Mosaner lo faranno per Cortina, simboli di eccellenza e passione olimpica.

13.30 Quattro campioni storici,Arianna Fontana e Federico Pellegrino (per Milano) e Federica Brignone e Amos Mosaner (per Cortina) rappresenteranno l'Italia Team nella Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, il prossimo 6 febbraio. Lo ha annunciato il Coni. L'Olimpiade Invernale torna in Italia dopo 20 anni. Ed è la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici che un Paese schiera quattro atleti come portabandiera nella Cerimonia di Apertura: un primato assoluto nel panorama a cinque cerchi.

