Confindustria Brindisi | Gianluca Bozzetti alla guida della Piccola industria

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assemblea della Piccola industria di Confindustria Brindisi ha rinnovato i propri vertici, eleggendo all'unanimità Gianluca Bozzetti come nuovo presidente per il quadriennio 2025-2029. Bozzetti, rappresentante di Time Vision Scarl, assumerà il ruolo di guida per questa categoria imprenditoriale locale.

BRINDISI - L'assemblea della Piccola industria di Confindustria Brindisi ha rinnovato i propri vertici eleggendo all'unanimità Gianluca Bozzetti, in rappresentanza di Time Vision Scarl, alla presidenza per il quadriennio 2025-2029. Accanto a lui, nel ruolo di vice presidente, è stata nominata. Brindisireport.it

