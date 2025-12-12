Confindustria Brindisi | Gianluca Bozzetti alla guida della Piccola industria
L'assemblea della Piccola industria di Confindustria Brindisi ha rinnovato i propri vertici, eleggendo all'unanimità Gianluca Bozzetti come nuovo presidente per il quadriennio 2025-2029. Bozzetti, rappresentante di Time Vision Scarl, assumerà il ruolo di guida per questa categoria imprenditoriale locale.
