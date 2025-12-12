Confesercenti | Per l’Abruzzo la cucina italiana patrimonio Unesco è una grande opportunità

L'inclusione della cucina italiana nel Patrimonio Unesco rappresenta un'importante occasione di valorizzazione culturale ed economica per l’Abruzzo. La Confederazione delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi sottolinea come questo riconoscimento possa promuovere il territorio e rafforzare l’identità gastronomica regionale, offrendo nuove prospettive di crescita e promozione.

Il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio Unesco "è una sfida da cogliere con entusiasmo e orgoglio" e soprattutto una grande opportunità per l'Abruzzo. Lo afferma il presidente regionale Confesercenti Daniele Erasmi rimarcando il fatto che l'Abruzzo è un territorio "identificato da.