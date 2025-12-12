Confcommercio costituita la delegazione di Francavilla Fontana

È stata ufficialmente costituita la nuova delegazione di Confcommercio a Francavilla Fontana, ampliando così la presenza dell'associazione nella provincia di Brindisi. L'assemblea costituente, svoltasi nei giorni scorsi, ha segnato un passo importante per il rafforzamento del rappresentanza e delle attività del settore commerciale locale.

FRANCAVILLA FONTAN A- Si allarga la famiglia di Confcommercio in provincia di Brindisi. Nei giorni scorsi si è svolta un'assemblea costituente della delegazione di Francavilla Fontana. Nel corso del dibattito, svoltosi alla presenza della vice presidente provinciale Cristina Cuppone