Confcommercio costituita la delegazione di Francavilla Fontana

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata ufficialmente costituita la nuova delegazione di Confcommercio a Francavilla Fontana, ampliando così la presenza dell'associazione nella provincia di Brindisi. L'assemblea costituente, svoltasi nei giorni scorsi, ha segnato un passo importante per il rafforzamento del rappresentanza e delle attività del settore commerciale locale.

FRANCAVILLA FONTAN A- Si allarga la famiglia di Confcommercio in provincia di Brindisi. Nei giorni scorsi si è svolta un'assemblea costituente della delegazione di Francavilla Fontana. Nel corso del dibattito, svoltosi alla presenza della vice presidente provinciale Cristina Cuppone, del. Brindisireport.it

ConfCommercio: costituita la delegazione di Francavilla Fontana - Nei giorni scorsi si è svolta una assemblea costituente della delegazione di Francavilla Font ... brundisium.net

confcommercio costituita la delegazione di francavilla fontana

© Brindisireport.it - Confcommercio, costituita la delegazione di Francavilla Fontana