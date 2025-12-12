Condannato per un furto in appartamento | 41enne arrestato

Un uomo di 41 anni è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ancona. La condanna riguarda un furto in appartamento e si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione svolte dalle forze dell’ordine sul territorio.

La Polizia di Stato, nella mattinata di ieri, ha proceduto all’arresto un cittadino italiano di 41 anni, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso in data 09 dicembre 2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. Il provvedimento trae origine dalla sentenza pronunciata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

