Concorso pubblico per 327 funzionari nei Ministeri | bando requisiti e come inoltrare la domanda

Il concorso pubblico inPA offre 327 posti a tempo indeterminato per funzionari nei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Imprese e del Made in Italy, e del Lavoro e delle Politiche Sociali. Di seguito sono illustrati i requisiti richiesti, le modalità di candidatura e tutte le informazioni utili per partecipare alla selezione.

Il concorso inPA seleziona 327 funzionari a tempo pieno e indeterminato per Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e del Lavoro e delle Politiche Sociali. Prevede tre profili (amministrativo-giuridico, statistico, giuridico-amministrativo), prova scritta, requisiti di cittadinanza UE, maggiore età, diritti civili e titolo di studio. Domande entro l’8012026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

