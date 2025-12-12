Concorso per il reclutamento di 65 allievi ufficiali dell’arma dei Carabinieri

È stato avviato il concorso per il reclutamento di 65 allievi ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente. Le procedure di selezione sono già in corso, offrendo un’opportunità per entrare a far parte di una delle forze di sicurezza più importanti d’Italia.

Sono iniziate le procedure per la selezione e l'arruolamento di 65 Allievi Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online da oggi e fino al 9 gennaio attraverso il sito www.carabinieri.it nell'area concorsi, seguendo l'apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando ( scritte di preselezione, di composizione italiana e di conoscenza della lingua inglese, di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, la prova orale e, infine, il tirocinio ). Decidere di arruolarsi nell'Arma significa entrare a far parte di un'organizzazione al completo servizio della comunità, il cui motto distintivo " nei secoli fedele ", racchiude tutti quei valori che devono contraddistinguere ogni uomo e donna che indossa la sua prestigiosa uniforme.

