Concorso ministero Cultura bando per 1.800 posti da assistente | requisiti e domanda

Il ministero della Cultura ha pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico per 1.800 posti da assistente. Questa opportunità si rivolge a candidati in possesso di specifici requisiti e rappresenta un'importante occasione di inserimento nel settore culturale. Di seguito, i dettagli sui requisiti richiesti e le modalità di presentazione della domanda.

Nella giornata dell’11 dicembre 2025, il ministero della Cultura ha pubblicato il bando di concorso pubblico per 1.800 posti da assistente. Le assunzioni saranno regolate da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a orario pieno, con inquadramento nell’area degli assistenti dei ruoli del ministero. Il reclutamento avverrà su base territoriale e per esami, secondo la ripartizione di: 1.500 assistenti per la tutela, l’accoglienza e la vigilanza del patrimonio e dei servizi culturali (Codice concorso 01) nell’ambito della famiglia professionale «Promozione e gestione dei servizi culturali ed educazione al patrimonio»;. Lettera43.it

