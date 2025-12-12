Concorso docenti PNRR3 primo turno secondaria | Che ruolo ha l’Invalsi? La domanda che scatena la diatriba sui social

Il concorso docenti PNRR3, svoltosi il 1 dicembre, ha acceso il dibattito sui social a causa di una domanda riguardante il ruolo dell'Invalsi. La risposta ufficiale fornita dal Ministero ha generato perplessità tra candidati e commentatori, aprendo una discussione sulle interpretazioni e sulle implicazioni della prova in ambito educativo.

Una delle domande del concorso docenti PNNR3 svoltosi lo scorso 1 dicembre ha suscitato più di una perplessità per la scelta della risposta indicata come corretta dal Ministero. Si parlava del ruolo svolto dall’INVALSI all’interno del processo di certificazione delle competenze, secondo quanto previsto dal D.M. 7422017. L’opzione considerata esatta è la C: “descrivendo le competenze necessarie al superamento dell’Esame di Stato”. Non pochi hanno trovato questa formulazione poco convincente, se non proprio fuorviante, tanto da riempire i social di lunghe discussioni e confronti che hanno chiamato in causa anche le Intelligenze Artificiali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

