Concorso docenti PNNR3 | Presidenti e Commissari presto le Commissioni Ecco dove si riaprono le candidature

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concorso docenti PNNR3 si avvicina, con prossime aperture delle candidature per Presidenti e Commissari. I decreti del 26 ottobre 2023 stabiliscono le modalità di selezione per le diverse classi di scuola, segnando un importante passo nel reclutamento del personale docente. Ecco le ultime novità e le date di riapertura delle candidature.

Il Decreto del 26 ottobre 2023 n. 205 per la scuola secondaria e n. 206 per infanzia primaria e il Decreto n.8 del 19 gennaio 2024 stabiliscono i principali requisiti per i componenti delle commissioni giudicatrici e i relativi compensi che spettano in base alla funzione espletata. L'articolo . Orizzontescuola.it

