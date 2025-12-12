Concorso docenti PNNR3 | Presidenti e Commissari presto le Commissioni Ecco dove si riaprono le candidature
Il concorso docenti PNNR3 si avvicina, con prossime aperture delle candidature per Presidenti e Commissari. I decreti del 26 ottobre 2023 stabiliscono le modalità di selezione per le diverse classi di scuola, segnando un importante passo nel reclutamento del personale docente. Ecco le ultime novità e le date di riapertura delle candidature.
Il Decreto del 26 ottobre 2023 n. 205 per la scuola secondaria e n. 206 per infanzia primaria e il Decreto n.8 del 19 gennaio 2024 stabiliscono i principali requisiti per i componenti delle commissioni giudicatrici e i relativi compensi che spettano in base alla funzione espletata.
Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Lettera estratta e avvisi [AGGIORNATO con Umbria] - 2939/2025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali.
