Concorsi scuola | non è possibile pubblicare online i punteggi della prova orale con esplicito riferimento ai candidati

Orizzontescuola.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In conformità con l'art. 7 comma 3 dei DDG n. 2938 e 2939, l'amministrazione non può rendere pubblici online i punteggi delle prove orali dei concorsi scuola, né inserire l'elenco dei candidati esaminati. Questa disposizione mira a tutelare la privacy dei partecipanti e garantire la riservatezza dei risultati delle prove.

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 dei DDG n. 2938 e 2939, all'amministrazione non è consentito pubblicare online gli esiti delle prove orali con l'elenco dei candidati esaminati.

