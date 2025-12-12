Concerto natalizio - Balance Trio
Unitevi a noi per un concerto natalizio con il Balance Trio, composto da Francesca Taviani, Ketty Teriaca e Gianfranco Brundo. In questa serata speciale, ascolterete un'affascinante selezione di musica da camera, tra brani di Elizondo, Glinka e altri grandi compositori, per immergervi nell’atmosfera magica del Natale.
