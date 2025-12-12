concerto jazz al san giacomo per sostenere le suore clarisse

Stasera alle 21, il teatro San Giacomo di Cesenatico ospita un concerto jazz con Gusella Quartet & Monica Montanari. L'evento, in programma nel suggestivo storico contenitore culturale, sostiene la Casa di accoglienza San Giuseppe gestita dalle suore Clarisse, offrendo aiuto a giovani mamme e bambini in difficoltà. Un'occasione per unire musica e solidarietà.

Stasera alle 21 il teatro San Giacomo di Cesenatico ospita un interessante concerto di musica jazz. Nello storico contenitore culturale affacciato sul tratto più antico del porto canale dove è allestito il Presepe della Marineria, si esibirà il Gusella Quartet & Monica Montanari, per il tradizionale spettacolo in musica di fine anno, il cui ricavato andrà interamente devoluto in beneficenza a favore della Casa di accoglienza San Giuseppe di via Mazzini gestita dalle suore Clarisse del Santissimo Sacramento, dove da diversi anni trovano aiuto e rifugio giovani mamme e bambini in difficoltà. L’ingresso è ad offerta libera e le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando ai numeri 333 6819826 (Simonetta), e 347 7198091 (Barbara). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it