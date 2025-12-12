Concerto di natale il Belcanto alla Chiesa di San Nicola

Il 20 dicembre alle 16:00, presso la Chiesa di San Nicola a Pisa, si terrà un concerto di Natale intitolato

Il 20 dicembre alle ore 16:00 presso la Chiesa di San Nicola, Via Santa Maria, Pisa. Con Maestro Ennio Capece (Tenore), Pier Paolo Bonaguidi (Tenore), Giulia Sensati (Soprano), Paolo Sorrentino (Organista). Musiche di Adam, Bach-Gounod, Gruber, Bizet.

