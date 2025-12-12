Concerto di Natale ' Ecce mundi gaudium' dei LucisCantor consorzio sonoro

Un intimo concerto di musica sacra medievale, interpretato dal duo LucisCantor, si propone di immergere gli ascoltatori nell'atmosfera di devozione e spiritualità del Natale attraverso canti, melodie e narrazioni. Un'esperienza che rivela l'essenza della festa nelle tradizioni musicali del Medioevo, offrendo un viaggio nel sentimento e nella spiritualità dell'epoca.

Un piccolo concerto di musica sacra medievale, tenuto dal duo LucisCantor (Gabriele Cavallini, Francesco Tognelli) che attraverso canti, melodie e narrazioni condurrà l'ascoltatore a sperimentare il sentimento e la devozione dell'uomo medievale nei confronti della solennità del Natale.

