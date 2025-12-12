Concerto della banda della polizia Falcomatà | Evento culturale con le forze che praticano la legalità

Il concerto della banda della Polizia di Stato al teatro Cilea, organizzato con l’Università Mediterranea di Reggio, ha rappresentato un importante evento culturale. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha sottolineato il valore dell’iniziativa come momento di promozione della legalità e della coesione sociale all’interno della comunità cittadina.

Un evento culturale che ha anche trasmesso un messaggio alla comunità cittadina. È questo il senso delle parole del sindaco Giuseppe Falcomatà, presente ieri sera al teatro Cilea per al concerto della banda della Polizia di Stato, organizzato d'intesa con l'università Mediterranea di Reggio.

