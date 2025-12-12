con il volo del matto vedremo il volto nascosto dei tarocchi

Domenica 21 dicembre al Teatro Pac, alle ore 10.30, andrà in scena

Andrà in scena domenica 21 dicembre, al Teatro Pac, alle ore 10.30, lo spettacolo Il volo del matto. Il volto nascosto dei tarocchi che vede protagonisti i ragazzi dell' Aias Pesaro ospitati sia nel centro diurno che nella struttura residenziale di Casa Leonardo. Giovani e meno giovani con disabilità che grazie al teatro possono vivere un'esperienza unica e regalare al pubblico uno spettacolo che porta con sé significati profondi sul tema della fragilità e del senso della vita. " Il volo del matto è uno spettacolo scritto e diretto da Andrea Puglisi – dice Cinzia Baldi, del Cda di Aias –. Un'opera molto bella che ha comportato grande impegno e lavoro per tutti i nostri ragazzi, che attraverso il teatro hanno trovato anche un nuovo modo di esprimersi.