Comunicato Stampa | Violetta Dima lancia il Bestseller Dall' Insicurezza Alla Fiducia
Milano, 12.12.2025 – Sono tante le persone che ogni giorno si svegliano la mattina consapevoli di vivere una vita che semplicemente non gli appartiene. Che uno ci creda o meno, il problema non siamo noi stessi, bensì il modo in cui abbiamo imparato a guardare alla nostra vita. Il Metodo DIMA (Decisione – Insicurezza – Missione – Allineamento) diventa un invito a rientrare in contatto con sé stessi, trasformando ogni insicurezza in un'occasione di crescita. Non si tratta solo di superare un blocco, ma di riscoprire la propria autenticità e ritrovare quella direzione interiore che consente di vivere una vita in linea con ciò che si è davvero. 🔗 Leggi su Iltempo.it
