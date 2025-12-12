Comuni sciolti per mafia Minasi | La mia proposta di riforma di legge per un sistema che non regge più

Tilde Minasi presenta una proposta di riforma della legge sullo scioglimento dei comuni per mafia, in risposta ai crescenti casi di amministrazioni sciolte. La parlamentare reggina evidenzia l'urgenza di un sistema più efficace, richiamando i dati del dossier ‘Il male in Comune’ diffuso da Avviso Pubblico.

Esiste una proposta di riforma della legge sullo scioglimento dei comuni per mafia, iniziativa della parlamentare reggina Tilde Minasi, che in una nota ricorda quel ddl commentando i dati diffusi da Avviso Pubblico nel dossier 'Il male in Comune'."I dati di Avviso Pubblico - afferma la senatrice.

