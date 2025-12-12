Comune di Scafati telefonata tra Aliberti e Cirielli | Ricompattiamo il centrodestra

A Scafati, dopo anni di tensioni, si apre un nuovo capitolo nel centrodestra con una telefonata tra il sindaco Aliberti e Cirielli. L'incontro segna il riavvicinamento tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, puntando a ricostruire una collaborazione unitaria e rafforzare il fronte politico nella città.

Dopo anni di attriti e contrapposizioni forti inizia il dialogo tra Forza Italia e Fratelli d'Italia nella città di Scafati. Si registra, infatti, un nuovo impulso al confronto politico nel centrodestra scafatese, dopo la telefonata con cui il sindaco Pasquale Aliberti ha chiesto al leader. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Comune di Scafati, telefonata tra Aliberti e Cirielli: "Ricompattiamo il centrodestra"

Processo Sarastra, il Comune di #Scafati si costituisce contro il sindaco Aliberti È il Comune di Scafati ad aprire il nuovo fronte del processo “Sarastra”: Palazzo Mayer, con una delibera di giunta proposta dall’assessore al Bilancio, Diego Chirico, ha deciso di - facebook.com Vai su Facebook

Comune di Scafati, telefonata tra Aliberti e Cirielli: "Ricompattiamo il centrodestra" - Il coordinatore di FdI Santocchio: "Confermo la disponibilità a un dialogo responsabile e istituzionale, finalizzato a rafforzare il quadro politico locale e a rispondere con unità alle esigenze degli ... Secondo salernotoday.it

Fiume Sarno e allagamenti, sindaco Aliberti: “In Prefettura emersa una grave verità. Lavori di drenaggio mai realmente avviati” - Dopo l’incontro con il Prefetto e la denuncia social del Sindaco Pasquale Aliberti delle gravi verità emerse sugli interventi mai ... Riporta sciscianonotizie.it

Scafati: Coronavirus, l'ospedale è pronto - 20 Marzo 2020

Video Scafati: Coronavirus, l'ospedale è pronto - 20 Marzo 2020 Video Scafati: Coronavirus, l'ospedale è pronto - 20 Marzo 2020