Comune di Scafati telefonata tra Aliberti e Cirielli | Ricompattiamo il centrodestra

A Scafati, dopo anni di tensioni, si apre un nuovo capitolo nel centrodestra con una telefonata tra il sindaco Aliberti e Cirielli. L'incontro segna il riavvicinamento tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, puntando a ricostruire una collaborazione unitaria e rafforzare il fronte politico nella città.

Dopo anni di attriti e contrapposizioni forti inizia il dialogo tra Forza Italia e Fratelli d'Italia nella città di Scafati. Si registra, infatti, un nuovo impulso al confronto politico nel centrodestra scafatese, dopo la telefonata con cui il sindaco Pasquale Aliberti ha chiesto al leader. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Il coordinatore di FdI Santocchio: "Confermo la disponibilità a un dialogo responsabile e istituzionale, finalizzato a rafforzare il quadro politico locale e a rispondere con unità alle esigenze degli ..."

