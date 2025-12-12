Como posti auto per residenti | soddisfatte 950 richieste di primo livello Per ora restano fuori 216 famiglie senza box

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 dicembre 2025 si è svolto il sorteggio per l’assegnazione dei posti auto riservati ai residenti di Como, gestiti da Csu per conto del Comune. Sono state soddisfatte 950 richieste di

Questa mattina, 12 dicembre 2025, si è svolto il sorteggio per l’assegnazione dei posti auto riservati ai residenti, gestiti da Csu per conto del Comune di Como. Un appuntamento molto atteso, soprattutto da chi non dispone di un box o di un posto privato e conta sul sistema dei parcheggi dedicati. Quicomo.it

como posti auto residentiComo, assegnati i posti auto per i residenti: 216 cittadini restano senza parcheggio - Permessi di sosta agevolata per i residenti comaschi: 216 cittadini potrebbero restare senza un posto auto nel 2026, anche se ... espansionetv.it

como posti auto residentiComo, posti auto per residenti: soddisfatte 950 richieste di "primo livello". Per o restano fuori 216 famiglie senza box - Restano quindi non soddisfatte 216 richieste di residenti che non dispongono di un box o posto ... quicomo.it

Immagine generica

Etg - Como, posti auto per residenti. Il sorteggio a Palazzo Cernezzi

Video Etg - Como, posti auto per residenti. Il sorteggio a Palazzo Cernezzi