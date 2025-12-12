Como posti auto per residenti | soddisfatte 950 richieste di primo livello Per o restano fuori 216 famiglie senza box
Il 12 dicembre 2025 si è svolto il sorteggio per l'assegnazione dei posti auto riservati ai residenti a Como, gestiti da Csu per conto del Comune. Sono state soddisfatte 950 richieste di
Questa mattina, 12 dicembre 2025, si è svolto il sorteggio per l’assegnazione dei posti auto riservati ai residenti, gestiti da Csu per conto del Comune di Como. Un appuntamento molto atteso, soprattutto da chi non dispone di un box o di un posto privato e conta sul sistema dei parcheggi dedicati. Quicomo.it
