Commissione d' indagine a Modugno D' Attis | Noi garantisti ma non c' è spazio per chi ha a che fare con criminalità
Una commissione d'indagine è stata istituita a Modugno dal Prefetto di Bari per approfondire eventuali connessioni mafiose. D'Attis sottolinea l'importanza di garantire il rispetto della legalità, ribadendo che non c'è spazio per chi ha rapporti con la criminalità, pur mantenendo un atteggiamento garantista.
"Ritengo corretta e opportuna la nomina, da parte del Prefetto di Bari Francesco Russo, di una commissione di indagine per verificare se esistano connessioni mafiose sul caso di Modugno". Così, in una nota, il segretario regionale di Forza Italia, Mauro D'Attis, commenta l'arrivo, su disposizione. Baritoday.it
Apprendo con favore la notizia della nomina della Commissione d'indagine da parte del Prefetto di Bari, incaricata di verificare l'eventuale presenza di infiltrazioni o condizionamenti mafiosi nel comune di Modugno.
