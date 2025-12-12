Commissione antimafia a Modugno Donno | Passo importante per garantire legalità e trasparenza
La recente nomina della Commissione di indagine antimafia nel Comune di Modugno, disposta dal prefetto Francesco Russo, rappresenta un passo significativo nella lotta alla criminalità organizzata. Il Movimento 5 Stelle esprime il suo apprezzamento per questa iniziativa, che mira a rafforzare la legalità e la trasparenza nell'amministrazione locale.
Modugno (BA), commissione d’indagine per voto di scambio e sospetti infiltrazioni mafiose - Dopo l’arresto di Lopez per voto di scambio, il prefetto invia ispettori per verificare infiltrazioni mafiose. trmtv.it
Modugno, insediata la Commissione d'accesso antimafia: verifiche per possibili infiltrazioni nel Comune - Tre mesi per accertare eventuali condizionamenti mafiosi, prorogabili di altri tre ... lagazzettadelmezzogiorno.it
