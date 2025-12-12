Commercialisti previdenza e opportunità per i professionisti

A Aversa, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord ha promosso un confronto dedicato alle opportunità nel settore della previdenza per i professionisti. L’evento ha visto la partecipazione di esperti come Francesco Matacena, Giuseppe Vitagliano, Liliana Speranza, Lucia Renzi, Antonio Darino e Anita Musto, offrendo spunti e approfondimenti su temi di attualità e prospettive future.

Ad Aversa il confronto promosso dall’Odcec di Napoli Nord con Francesco Matacena, Giuseppe Vitagliano, Liliana Speranza, Lucia Renzi, Antonio Darino e Anita Musto. AVERSA – « La previdenza è un tema centrale nella formazione obbligatoria dei colleghi e rappresenta uno dei pilastri dell’attività professionale. Il nostro compito è garantire risposte chiare, aggiornate e concrete, affinché ogni iscritto possa affrontare con consapevolezza le scelte che riguardano il proprio futuro. Posso affermare con orgoglio che l’Ordine di Napoli Nord può contare su delegati alla Cassa altamente competenti ed estremamente preparati, capaci di offrire supporto qualificato in una materia complessa e in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Commercialisti, previdenza e opportunità per i professionisti

Oggi ho pagato i miei contributi alla cassa di previdenza dei commercialisti, poi ho pagato le tredicesime del mio studio ed ho dato un acconto sul TFR ad un collaboratore. Non mi sento leggero…praticamente se soffiate su di me mi alzo in volo per atterrare in - facebook.com Vai su Facebook

La Porta (commercialisti): “Prevenzione vitale per i professionisti, ma servono più tutele” - Siamo giunti alla decima edizione del tradizionale appuntamento dedicato al "Ben essere", un’iniziativa rivolta alla salute dei professionisti. Riporta finanza.repubblica.it

Intesa fra l'Ordine dei commercialisti e Inarcassa - Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Inarcassa) hanno ... Segnala ansa.it