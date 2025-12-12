Commento al Vangelo di oggi 12 dicembre 2025 | Mt 11,16-19
Il passo del Vangelo di oggi (Mt 11,16-19) invita a riflettere sulle diverse reazioni alla testimonianza di Gesù. Meditare su queste parole ci aiuta a comprendere meglio come rispondere alla chiamata del Signore e a rinnovare la nostra fede, affrontando con sincerità le sfide della vita quotidiana.
Meditiamo il Vangelo del 12 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e dicono: “Ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori”. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
