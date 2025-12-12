Comitato per la viabilità su viaggio Fiamma olimpica e festività natalizie a Napoli

Il Comitato Operativo per la Viabilità si è riunito a Napoli, convocato dal prefetto Michele di Bari, per valutare possibili criticità durante le festività natalizie e le tappe del “Viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026” nei giorni 22 e 23 dicembre, riguardanti l’area metropolitana e il capoluogo.

Tempo di lettura: 2 minuti Oggi si è riunito il Comitato Operativo per la Viabilità, convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, per un approfondimento sulle eventuali situazioni di criticità per la viabilità che possono determinarsi in relazione sia alle prossime festività natalizie, sia alle tappe del “Viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026” che interesseranno alcuni territori dell’area Metropolitana di Napoli ed il capoluogo nei giorni 22 e 23 dicembre prossimo. Alla riunione hanno preso parte, oltre alle Forze dell’Ordine, anche le società che gestiscono le arterie viarie urbane ed extraurbane, i Comuni interessati dal passaggio della Fiaccola Olimpica con la società organizzatrice dell’evento, la Protezione Civile e il referente sanitario della Regione Campania, le polizie locali e metropolitana. Anteprima24.it Viaggio della Fiamma Olimpica nella provincia di Terni, evento riuscito in piena sicurezza Viaggio della Fiamma Olimpica nella provincia di Terni, evento riuscito in piena sicurezza - Nella giornata di lunedì 8 dicembre si è svolta regolarmente e in un clima di serenità la terza tappa del Viaggio della Fiamma ... orvietonews.it Allianz presenting partner del viaggio della Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026 - Ad un anno esatto dall’accensione della Fiamma a Olimpia, il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ha presentato oggi a Verona i percorsi della ... primaonline.it Tavolo del Decoro, il Comitato viabilità Piazza Saffi–Villapiana insorge: "Non c'è dialogo" x.com La Comunità montana ha richiesto un incontro in Prefettura con il Comitato operativo viabilità per cercare di trovare una soluzione, almeno parziale, a una situazione che non è più demandabile. - facebook.com facebook © Anteprima24.it - Comitato per la viabilità su viaggio Fiamma olimpica e festività natalizie a Napoli