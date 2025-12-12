Comicon Napoli 2026 aperta la biglietteria | arriva il Jungle Pass

Sono aperti i biglietti per la XXVI edizione di Comicon Napoli 2026, con l'introduzione del nuovo Jungle Pass. L'evento, atteso appassionati e visitatori, offre diverse opzioni di accesso, tra cui abbonamenti e il biglietto singolo, per vivere al meglio questa celebrazione del fumetto, del fantasy e della cultura pop.

Sono ufficialmente disponibili i biglietti, gli abbonamenti e il Jungle Pass esclusivo della XXVI edizione di Comicon Napoli. Il momento più atteso è arrivato: sono finalmente disponibili i biglietti, gli abbonamenti e il Jungle Pass esclusivo della XXVI edizione di COMICON Napoli, che si terrà dal 30 aprile al 3 maggio 2026! Il festival internazionale . 2anews.it

ComiCon Napoli 2026: sono aperte le biglietterie e annunciati gli ospiti

ComiCon Napoli 2026: sono aperte le biglietterie e annunciati gli ospiti - Per la XXVI edizione del ComiCon Napoli 2026 sono finalmente disponibili i biglietti, gli abbonamenti e il Jungle Pass esclusivo. vgmag.it

COMICON Napoli 2026 svela il poster ufficiale firmato da Aurélien Predal - Scopri il poster ufficiale di COMICON Napoli 2026 firmato da Aurélien Predal: arte, animazione e immaginazione per l’edizione XXVI del festival. napolike.it

Il poster, i dettagli e i primi ospiti di Comicon Napoli 2026: comicus.it/mainmenu-news/… X.com

I primi ospiti internazionali di COMICON Napoli 2026: - facebook.com Facebook