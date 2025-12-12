Come riformare il Ssn tra dati e incentivi La svolta possibile

La terza edizione di Net-Health – Sanità in rete 2030 si è tenuta presso la Camera dei deputati, riunendo istituzioni, esperti e industria per affrontare le sfide e le opportunità di innovazione, dati e governance nel futuro del Servizio sanitario nazionale.

Si è svolta ieri presso la Sala della Regina della Camera dei deputati la terza edizione di Net-Health – Sanità in rete 2030, un progetto coordinato da LS Cube che ha riunito istituzioni nazionali e regionali, esperti, università e industria per discutere di innovazione, dati e nuovi modelli di governance del Servizio sanitario nazionale. Nel suo messaggio in apertura, il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana l'iniziativa "un'occasione per un confronto sul tema della salute pubblica e sul contributo che nuove tecnologie possono offrire al progresso medico-scientifico", richiamando il valore dei dati sanitari come "risorsa preziosa che permette alla ricerca clinica di raggiungere risultati promettenti nella diagnosi e nel trattamento delle patologie", soprattutto nelle malattie rare e nello sviluppo di nuovi trattamenti.

