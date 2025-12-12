come non ingrassare durante le festività natalizie

Le festività natalizie sono un periodo di convivialità e festeggiamenti, ma spesso portano con sé il rischio di aumentare di peso. Tra aperitivi, cene e pranzi con persone care, è facile lasciarsi andare. In questo articolo, scopriremo alcuni consigli pratici per godere delle festività senza compromettere il proprio equilibrio fisico.

Durante le festività natalizie tra aperitivi, cene e pranzi con parenti, amici e colleghi è inevitabile ritrovarsi con qualche kg di troppo e ingrassare. La socialità di questo periodo infatti ruota intorno al cibo e questo può mettere in difficoltà chi sta seguendo una dieta finalizzata al dimagrimento. Partiamo dal presupposto che per ingrassare non è necessario ingerire più calorie del solito. Molte volte l’ aumento di peso e girovita dipendono da un apporto di nutrienti non equilibrato, da abitudini errate e sedentarietà. Riuscire a restare in forma durante le festività natalizie non è assolutamente “un’impresa impossibile”. Ilgiornale.it

Cinque abitudini salutari per non ingrassare durante le festività natalizie - Durante le festività natalizie non ingrassare non è utopia perché basta seguire cinque abitudini preziose e salutari ... ilgiornale.it

Come non ingrassare a tavola durante le feste se sei incinta - Durante le feste natalizie occorre prestare qualche attenzione in più in gravidanza a tavola per evitare un eccessivo aumento di peso. bimbisaniebelli.it

Doc. Cortile. . 3 consigli per non ingrassare durante le festività natalizie! #commedy #ironia #natale #dieta #nutrition #nutritionista #natale #diet #viral #viralreesl - facebook.com facebook