Come nasce un cucciolo di interista?

Dalla passione per l'Inter alle emozioni condivise nel tempo, questo articolo ripercorre la nascita di un tifoso nerazzurro. Con un occhio rivolto al passato e al cuore che batte per la squadra, si raccontano i momenti che hanno plasmato l’amore per i colori interisti e il legame speciale con la storia nerazzurra.

All’alba dei miei sessant’anni, trovo piacere nel ricordare alcuni momenti della mia vita, e tra questi lascio molto spazio alle emozioni vissute in nerazzurro. Ma come mai sono interista? Quando ho deciso di essere interista? Quando ho capito di essere interista? Mio papà era nerazzurro ed il suo idolo era Mazzola. non sempre i figli seguono la fede calcistica del padre: a volte si innamorano della squadra più forte, a volte si fanno convincere dagli amici per avere un punto comune di dialogo; io decisi di seguire le orme del mio papà. ebbene, posso dire di avere i cromosomi nerazzurri! Sono del ’65, per cui non ho vissuto i trionfi del “Mago” Herrera. Ilnerazzurro.it

