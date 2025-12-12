Come la Fiamma Olimpica ha acceso l’entusiasmo di Roma

L'accensione della Fiamma Olimpica ha acceso l'entusiasmo di Roma e del nostro Paese. Nel 2026, l'Italia tornerà a ospitare i Giochi Olimpici Invernali a Milano e Cortina, segnando un momento storico dopo vent'anni dall'edizione di Torino 2006. Un evento che riaccende la passione sportiva e la voglia di condividere grandi emozioni.

Il 2026 segnerà un momento storico per l'Italia, che tornerà a ospitare i Giochi Olimpici Invernali a Milano Cortina, vent'anni dopo l’esperienza di Torino 2006.?Un evento che rappresenta un'occasione unica per celebrare i valori di inclusione, unità e condivisione che da sempre caratterizzano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

La torcia olimpica ha acceso il centro di Arezzo

Video La torcia olimpica ha acceso il centro di Arezzo Video La torcia olimpica ha acceso il centro di Arezzo

Cerca Video Caricamento del Video...

Che emozione l’arrivo della Fiamma Olimpica a Firenze. Con il super teodoforo Giancarlo Antognoni. - facebook.com Vai su Facebook

La Fiamma Olimpica ha acceso Montepulciano (SI) montepulcianoliving.it/news/la-fiamma… #MilanoCortina2026 #TorchRelay2026 #Olimpiadi #montepulciano Vai su X

Dove passa la fiamma olimpica in Italia: ecco tutte le tappe - L'ultima tappa sarà lo stadio San Siro, ecco i passaggi nelle altre regioni. Secondo corrierenazionale.it

Milano-Cortina 2026, acceso il braciere olimpico: è iniziato il viaggio della Fiamma. Mattarella: “Pace iscritta nel Dna delle Olimpiadi” - Coventry (Cio): "Fonte di ispirazione per il mondo intero" ... Lo riporta sport.quotidiano.net