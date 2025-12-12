Come crescere un maschio oggi il focus per genitori ed educatori

Cesenatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il laboratorio del 13 dicembre presso la Biblioteca Malatestiana offre un’occasione per genitori ed educatori di approfondire tematiche legate alla crescita maschile e all’adolescenza, affrontando sfide e opportunità per supportare i giovani nel loro percorso di sviluppo. Un momento di confronto e riflessione dedicato a chi si occupa di accompagnare i ragazzi in questa delicata fase.

Sabato 13 dicembre, alle 15.30, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, si terrà un laboratorio volto a esplorare l’adolescenza e il processo di crescita maschile. Insieme all’associazione Mica Macho verrà approfondito cosa accade ai giovani uomini di oggi, quali sono i maggiori problemi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

ROUTINE PERFETTA PETTO

Video ROUTINE PERFETTA PETTO