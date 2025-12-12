Com'è andato l'incontro di Giorgetti e Lagarde e cosa ha deciso il governo sull'oro di Bankitalia

L'incontro tra il ministro Giancarlo Giorgetti e la presidente della Bce Christine Lagarde ha affrontato la questione delle riserve auree di Bankitalia. La discussione ha coinvolto anche l'emendamento di FdI che rivendica la proprietà italiana delle riserve d'oro, suscitando attenzione sulle future decisioni del governo in materia.

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti ha incontrato la presidente della Bce, Christine Lagarde per raggiungere un accordo sull'emendamento di FdI che punta a rivendicare la "proprietà italiana" delle riserve auree detenute da Bankitalia. L'ultima riformulazione della norma dovrebbe aver sanato i rilievi della Bce. "È tutto chiarito", assicurano fonti del Mef. 🔗 Leggi su Fanpage.it

