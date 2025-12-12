Coluccini attacca Barsotti | Sinistra in ritardo da anni Sa soltanto gettare fango

Alberto Coluccini si scaglia contro Barsotti e il Pd, accusandoli di aver alimentato false accuse e di aver ritardato la realizzazione della Casa della salute, il cui avvio è previsto nel 2026. La polemica nasce da tensioni politiche legate al passato amministrativo e alle responsabilità sulla gestione del progetto.

"La sinistra è capace solo di raccontare falsità e null'altro". In queste due righe è condensata la furia del consigliere di minoranza Alberto Coluccini dopo che la sindaca Simona Barsotti e il Pd lo hanno accusato di aver perso tempo, quando era sindaco, sul progetto della Casa della salute, la cui realizzazione partirà nel 2026. "Innanzitutto – scrive Coluccini – ribadisco che a differenza delle amministrazioni di sinistra, che prima con Mungai e ora con Barsotti hanno perso tempo e collezionato fallimenti per 10 anni, la mia amministrazione ha accelerato e reso possibile la futura realizzazione della struttura".